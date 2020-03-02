Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март

10:53, 2 марта 2020
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Потеплеет в Украине только в конце марта.

В марте в Украине похолодает / УНИАН
В марте в Украине похолодает / УНИАН

Погода в марте в Украине будет холодной, ожидаются дожди и даже мокрый снег.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +14° (карта)

Об этом "24 каналу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. 

"В марте вернется зима. Будет холодно, морозы достигнут -12 ...-14 ...- 17 градусов. Настоящая весна придет только с 24 числа," сообщил он.

По его словам, март начнется в Украине с плюсовой температуры. Первую неделю столбики термометров покажут +7...+8 градусов тепла. Однако, в части областей возможны дожди.

А уже с 9-10 марта погода резко ухудшится и придут морозы. Температура воздуха каждый день будет опускаться на несколько градусов, вероятны дожди с мокрым снегом.

Холоднее всего в Украине будет 14-17 марта. Морозы достигнут -12...-14 градусов, возможны снегопады, метели и гололедица на дорогах. С 20 марта температура воздуха поднимется до -7..-8 градусов, но каждый день будет падать снег. Холодная погода задержится в Украине до 23 марта.

Потепление начнется по всей стране с 25 марта. Температура воздуха устойчиво перейдет к плюсовым отметкам. Так, с 25 по 29 марта столбики термометров поднимутся до +3...+7 градусов, а 30-31 марта - до +11...+12 градусов тепла.

Напомним, в понедельник, 2 марта, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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