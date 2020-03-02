Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март
Потеплеет в Украине только в конце марта.
Погода в марте в Украине будет холодной, ожидаются дожди и даже мокрый снег.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +14° (карта)
Об этом "24 каналу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
"В марте вернется зима. Будет холодно, морозы достигнут -12 ...-14 ...- 17 градусов. Настоящая весна придет только с 24 числа," сообщил он.
По его словам, март начнется в Украине с плюсовой температуры. Первую неделю столбики термометров покажут +7...+8 градусов тепла. Однако, в части областей возможны дожди.
А уже с 9-10 марта погода резко ухудшится и придут морозы. Температура воздуха каждый день будет опускаться на несколько градусов, вероятны дожди с мокрым снегом.
Холоднее всего в Украине будет 14-17 марта. Морозы достигнут -12...-14 градусов, возможны снегопады, метели и гололедица на дорогах. С 20 марта температура воздуха поднимется до -7..-8 градусов, но каждый день будет падать снег. Холодная погода задержится в Украине до 23 марта.
Потепление начнется по всей стране с 25 марта. Температура воздуха устойчиво перейдет к плюсовым отметкам. Так, с 25 по 29 марта столбики термометров поднимутся до +3...+7 градусов, а 30-31 марта - до +11...+12 градусов тепла.
Напомним, в понедельник, 2 марта, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+9°... +1°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+7°... +3°
- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+13°... +1°
- Киев+6°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+10°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+6°... +2°
- Симферополь+11°... +6°
- Сумы+6°... +2°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+15°... +2°