В Карпатах из-за оттепели и снегопадов сохраняется лавинная опасность

09:52, 3 марта 2020
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Во вторник, 3 марта, в связи с оттепелями, снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"3 марта в связи с оттепелью, снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#лавина
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