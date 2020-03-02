В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 марта

09:55, 2 марта 2020
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В Карпатах порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 2 марта, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется снеголавинная опасность

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 2 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +14°.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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