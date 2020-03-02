В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +14° (карта)

В Украине сегодня потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 2 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +14°.

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На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +14°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +9°. В центре местами пройдут дожди, температура до +9°.

Прогноз на 2 марта / УНИАН

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