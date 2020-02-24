Дожди, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Непогода ожидается по всей Украине.
В понедельник, 24 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 24 февраля в связи с перемещением активного циклона ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине сильный ветер 25-28 м/с. Ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки (II уровень опасности, оранжевый). В Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, ночью сильный ветер 40 м/с, сильная метель, значительный снег, на дорогах гололедица (II уровень опасности, оранжевый).
Напомним, в понедельник, 24 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9°.
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