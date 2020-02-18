Аномально теплый февраль установил в Киеве еще один температурный рекорд

Температура воздуха в столице по климатической норме соответствует температуре конца марта.

Погода в Киеве установила еще один рекорд / УНИАН

Во вторник, 17 февраля, в Киеве на 0,2° был превышен температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 2019 году.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднесуточная температура вчера составила +4,8°. Такая погода по климатической норме соответствует температуре конца марта.

Напомним, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.