Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины потеплеет (карта)

На западе температура до +14°.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 февраля, в Украине без осадков, температура до +14°.

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На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.

На западе Украины без осадков. Температура до +14°.

В северных областях без осадков. Температура до +9°. В центре облачно с прояснениями, температура до +10°.

Прогноз на 17 февраля / УНИАН

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