Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День святого Валентина
Осадки завтра возможны только на западе Украины.
На День святого Валентина, 14 февраля, в Украине будет тепло и почти без осадков.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдет мокрый снег (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Лишь в западных областях набежит облачность, пройдут мокрый снег и дождь", - пишет она.
Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, на юге +5...+8, в Крыму до +10 градусов.
В Киеве завтра без осадков, ночью подморозит до -2...-4 градусов, а днем потеплеет до +5 градусов.
Напомним, в четверг, 13 февраля, в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -4°
- Днепр+1°... -6°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+4°... -7°
- Ивано-Франковск+7°... -3°
- Киев+4°... -4°
- Кировоград+4°... -5°
- Луганск+1°... -2°
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- Одесса+8°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+5°... -3°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+4°... -3°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+6°... -5°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+3 °
Влажность:74 %
Давление:746 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:67 %
Восход:07:03
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Видимость:11 км
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