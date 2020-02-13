Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День святого Валентина

Осадки завтра возможны только на западе Украины.

На День святого Валентина в Украине будет без осадков / УНИАН

На День святого Валентина, 14 февраля, в Украине будет тепло и почти без осадков.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Лишь в западных областях набежит облачность, пройдут мокрый снег и дождь", - пишет она.

Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, на юге +5...+8, в Крыму до +10 градусов.

В Киеве завтра без осадков, ночью подморозит до -2...-4 градусов, а днем потеплеет до +5 градусов.

Напомним, в четверг, 13 февраля, в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.