В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность

09:50, 13 февраля 2020
24
0

Снеголавинная опасность ожидается 13 февраля.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В четверг, 13 февраля, в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.

Климатологи рассказали, какой будет погода в Украине в марте

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 13 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#лавина
Читайте также
Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото) Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото)
Гороскоп на 7 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 7 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым грозит опасность в феврале Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым грозит опасность в феврале
Астролог назвал два знака Зодиака, которых в начале весны ждут серьезные неприятности Астролог назвал два знака Зодиака, которых в начале весны ждут серьезные неприятности
Полнолуние 9 февраля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака Полнолуние 9 февраля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака
Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе
"Выглядит несексуально": MARUV выпятила попу в одних трусах и нарвалась на волну критики (фото) "Выглядит несексуально": MARUV выпятила попу в одних трусах и нарвалась на волну критики (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
75 %
746 мм
6.9 м/с
67 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять