В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность
Снеголавинная опасность ожидается 13 февраля.
В четверг, 13 февраля, в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 13 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.
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