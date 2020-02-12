Погода на завтра: в Украине местами пройдет мокрый снег (видеопроноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -6°, днем до +8°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +6°.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -6°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 13 февраля
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Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
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Давление:755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:07:05
Закат17:43
Видимость:16 км
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