В Чили объявили "красное" предупреждение из-за лесного пожара
Пожар вспыхнул в регионе Био-био.
В регионе Био-био на юге Чили из-за лесного пожара, который охватил площадь 2,1 кв. км, объявили "красное" предупреждение.
На юге Австралии зафиксировали несколько новых очагов возгорания
Зона пожара также включает 0,05 кв. км национального заповедника Нонген в провинции Консепсьон, который является территорией обитания нескольких исчезающих видов, передает "Синьхуа".
Местные власти обеспокоены высокой температурой воздуха, что повышает риски возникновения лесных пожаров в центральных и южных регионах страны.
Напомним, на востоке Австралии начались дожди. Местные власти рассчитывают, что они помогут потушить или, как минимум, взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали 28 человек.
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