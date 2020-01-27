В Чили объявили "красное" предупреждение из-за лесного пожара

Пожар вспыхнул в регионе Био-био.

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В регионе Био-био на юге Чили из-за лесного пожара, который охватил площадь 2,1 кв. км, объявили "красное" предупреждение.

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Зона пожара также включает 0,05 кв. км национального заповедника Нонген в провинции Консепсьон, который является территорией обитания нескольких исчезающих видов, передает "Синьхуа".

Местные власти обеспокоены высокой температурой воздуха, что повышает риски возникновения лесных пожаров в центральных и южных регионах страны.

Напомним, на востоке Австралии начались дожди. Местные власти рассчитывают, что они помогут потушить или, как минимум, взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали 28 человек.