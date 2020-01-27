В Чили объявили "красное" предупреждение из-за лесного пожара

15:06, 27 января 2020
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Пожар вспыхнул в регионе Био-био.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В регионе Био-био на юге Чили из-за лесного пожара, который охватил площадь 2,1 кв. км, объявили "красное" предупреждение.

На юге Австралии зафиксировали несколько новых очагов возгорания

Зона пожара также включает 0,05 кв. км национального заповедника Нонген в провинции Консепсьон, который является территорией обитания нескольких исчезающих видов, передает "Синьхуа". 

Местные власти обеспокоены высокой температурой воздуха, что повышает риски возникновения лесных пожаров в центральных и южных регионах страны.

Напомним, на востоке Австралии начались дожди. Местные власти рассчитывают, что они помогут потушить или, как минимум, взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали 28 человек.

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Теги: #Чили#лесной пожар
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