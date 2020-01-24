Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
С 29 января ожидаются осадки.
На следующей недели по всей Украине ожидается потепление на 2-4 градуса, а 29 января начнутся осадки.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Такой прогноз погоды публиковала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29-го января, в среду, следовательно, метеопатам приготовиться", - пишет она.
Напомним, февраль в Украине будет аномально теплым.
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Погода в Украине
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Виргиния, США
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