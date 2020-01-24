Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

15:14, 24 января 2020
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С 29 января ожидаются осадки.

На следующей неделе в Украине потеплеет / УНИАН
На следующей неделе в Украине потеплеет / УНИАН

На следующей недели по всей Украине ожидается потепление на 2-4 градуса, а 29 января начнутся осадки.

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Такой прогноз погоды публиковала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29-го января, в среду, следовательно, метеопатам приготовиться", - пишет она.

Напомним, февраль в Украине будет аномально теплым.

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Теги: #погода#потепление
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