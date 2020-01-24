В Украине ожидается аномально теплый февраль - синоптик

В Киеве все еще не наступила метеорологическая зима.

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Нынешняя зима в Украине является необычно теплой, во многих регионах в январе столбики термометров поднимаются выше +5 градусов.

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Ожидается, что февраль в Украине будет аномально теплым. Об этом Gazeta.ua рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Она также добавила, что в Киеве до третьей декады января не наступила метеорологическая зима (когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд). Всего было три зимних дня, в декабре - семь.

Напомним, 24 января в Украине практически без осадков, днем до +7°.