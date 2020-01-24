В Казахстане из-за непогоды задержали более 30 авиарейсов

В столице Казахстана в последние несколько дней не утихает метель.

Иллюстративное фото / portal.lviv.ua

Из-за плохой погоды в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев (Казахстан) 23 января задерживаются 32 рейса.

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17 рейсов на прилет и 15 на вылет задерживаются из-за плохих метеоусловий в аэропорту, где порывы ветра достигают 20 м/с, передает "Синьхуа" со ссылкой на пресс-службу аэропорта в столице Казахстана.

В столице Казахстана в последние несколько дней не утихает метель.

Напомним, испанский город Малага из-за мощного шторма "Глория" накрыл ливень с большим градом, что очень необычно для этого времени года.