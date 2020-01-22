В Киеве завтра температура до +2°, без осадков
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 января в Киеве без осадков, температура до +2°.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23 января
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер северо-западный, до 9,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:33.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы+3°... -2°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+8°... +1°
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-9 °
Влажность:64 %
Давление:765 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат17:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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