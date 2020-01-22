В Киеве завтра температура до +2°, без осадков

17:00, 22 января 2020
15
0

В столице завтра немного похолодает.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 января в Киеве без осадков, температура до +2°.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23 января

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер северо-западный, до 9,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:33.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
MARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото) MARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото)
Бездомная хаски с необычными глазами прославилась в сети и нашла новую семью (фото) Бездомная хаски с необычными глазами прославилась в сети и нашла новую семью (фото)
На срочную службу 18-летних юношей будут призывать только по собственному желанию На срочную службу 18-летних юношей будут призывать только по собственному желанию
В Австралии вомбаты спасли от пожаров тысячи животных В Австралии вомбаты спасли от пожаров тысячи животных
Прощание с жертвами трагедии «Боинга»: Ужасно, что наши ребята прилетели «пассажирами» Прощание с жертвами трагедии «Боинга»: Ужасно, что наши ребята прилетели «пассажирами»
Гороскоп на сегодня: астрологи назвали главных счастливчиков дня Гороскоп на сегодня: астрологи назвали главных счастливчиков дня
В Кривом Роге интернет-знакомство для 20-летней девушки закончилось изнасилованием и ограблением В Кривом Роге интернет-знакомство для 20-летней девушки закончилось изнасилованием и ограблением
Погода в Украине
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
64 %
765 мм
1.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять