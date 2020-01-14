Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +8° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе и юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.
Погода на неделю: в Украине будет сухо и без существенных морозов (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке местами без осадков, температура ночью до -5°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +8°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +8°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней - будет мокрый год.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... -3°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+3°... 0°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+6°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+7°... -4°
- Одесса+7°... -1°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+7°... -3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+4°... -4°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+6°... -4°