В Кашмире почти 60 человек погибли из-за лавины

Много людей считаются пропавшими без вести, поэтому количество жертв может увеличиться.

Лавина сошла после проливных дождей / 24tv.ua

По меньшей мере 57 человек погибли из-за лавины на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в течение суток.

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Об этом 14 января сообщили местные чиновники, передает ТСН со ссылкой на Al Arabiya.

Вместе с этим много людей пропали без вести, поэтому количество жертв может увеличиться.

Лавина сошла в долине Нилум после проливных дождей, которые вызвали оползни.

Как сообщал УНИАН, юго-восток Ирана охватили наводнения. В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана проливные дожди привели к наводнениям. В результате один человек погиб, еще один пропал без вести.