По меньшей мере 11 человек погибли в результате непогоды на юге США (видео)
Торнадо и сильные ветры разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключения электроэнергии.
По меньшей мере 11 человек погибли за последние дни на юге США в результате непогоды.
Три человека погибли в результате торнадо в США
Как сообщает "Немецкая волна", торнадо и сильные ветры разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключения электроэнергии. Ожидается, что ураганы затронут также восток и север страны.
В частности, среди погибших - два человека в штате Луизиана, чей жилой контейнер был разрушен штормовым ветром. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще три человека погибли в Алабаме.
В стране отменены или задержаны сотни авиарейсов.
По данным национальной службы погоды NWS, более 180 млн человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, где возможны торнадо и подтопления в результате ливней.
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