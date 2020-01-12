По меньшей мере 11 человек погибли в результате непогоды на юге США (видео)

14:53, 12 января 2020
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Торнадо и сильные ветры разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключения электроэнергии.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

По меньшей мере 11 человек погибли за последние дни на юге США в результате непогоды.

Три человека погибли в результате торнадо в США

Как сообщает "Немецкая волна", торнадо и сильные ветры разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключения электроэнергии. Ожидается, что ураганы затронут также восток и север страны.

В частности, среди погибших - два человека в штате Луизиана, чей жилой контейнер был разрушен штормовым ветром. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще три человека погибли в Алабаме.

В стране отменены или задержаны сотни авиарейсов.

По данным национальной службы погоды NWS, более 180 млн человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, где возможны торнадо и подтопления в результате ливней.

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Теги: #США#торнадо
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