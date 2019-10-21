От шторма и наводнений пострадали юг Франции и север Италии (видео)

18:20, 21 октября 2019
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Наивысший, красный уровень опасности объявили в итальянских городах Генуе и Савоне.

Итальянский Милан страдает от высокой воды / скриншот
Итальянский Милан страдает от высокой воды / скриншот

От шторма и наводнений пострадали юг Франции и север Италии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ливни с ветром, скорость которого достигала 170 километров в час, натворили бед во французском департаменте Эро. Там сообщают о наводнениях и повреждениях в нескольких десятках зданий. Стихия вырвала с корнем деревья, а в некоторых городах видели торнадо.

В то время итальянский Милан страдает от высокой воды: в городе затоплены несколько районов, полиция и чрезвычайные службы пытаются справиться с последствиями непогоды.

Наивысший, красный уровень опасности объявили в итальянских городах Генуе и Савоне, где только ожидают мощных наводнений.

Как сообщал УНИАН, на Северо-Востоке США бушевал сильный шторм, который валил деревья и обрывал линии электропередачи

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Теги: #Италия#Франция
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