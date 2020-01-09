Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Температура до +3°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +3°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°.
В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день наши предки говорили: "Степан тешет", и ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда.
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- Винница+1°... -2°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев+4°... -3°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск0°... -2°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава0°... -1°
- Ровно+1°... 0°
- Симферополь0°... -3°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы0°... -3°