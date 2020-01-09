Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 9 января 2020
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Температура до +3°.

В Украине сегодня пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +3°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°.

В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +2°.

Прогноз на 9 января / УНИАН
Прогноз на 9 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день наши предки говорили: "Степан тешет", и ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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