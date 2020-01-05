В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода на Рождество
В ночь с 6 на 7 января на большей части территории Украины осадков не ожидается.
Красивого и снежного Рождества в Украине в 2020 году не предвидится. По прогнозам синоптиков, 7 января будет преобладать сухая и не слишком морозная погода.
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"Должен огорчить украинцев, в частности киевлян. Рождество от Нового года существенно отличаться не будет", – предупредил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык, передает «Обозреватель».
По его данным, в ночь с 6 на 7 января на большей части территории Украины осадков не ожидается.
"Только на Приазовье дождь, ночью – с мокрым снегом", – уточнил Билык.
Синоптик отметил, что температура воздуха несколько снизится, но до сильных морозов не дойдет.
"Ночные температуры -1... -6 градусов, а дневные около нуля: от -2 до +3 градусов. Только на юге плюсовые температуры в пределах +1... +6 градусов", – сообщил он.
- Винница+2°... -3°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+3°... -3°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев+2°... -3°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+2°... -4°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+1°... -5°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+3°... -3°