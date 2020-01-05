В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода на Рождество

15:19, 5 января 2020
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В ночь с 6 на 7 января на большей части территории Украины осадков не ожидается.

Синоптик рассказал о погоде на Рождество / фото УНИАН
Синоптик рассказал о погоде на Рождество / фото УНИАН

Красивого и снежного Рождества в Украине в 2020 году не предвидится. По прогнозам синоптиков, 7 января будет преобладать сухая и не слишком морозная погода.

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"Должен огорчить украинцев, в частности киевлян. Рождество от Нового года существенно отличаться не будет", – предупредил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык, передает «Обозреватель».

По его данным, в ночь с 6 на 7 января на большей части территории Украины осадков не ожидается.

"Только на Приазовье дождь, ночью – с мокрым снегом", – уточнил Билык.

Синоптик отметил, что температура воздуха несколько снизится, но до сильных морозов не дойдет.

"Ночные температуры -1... -6 градусов, а дневные около нуля: от -2 до +3 градусов. Только на юге плюсовые температуры в пределах +1... +6 градусов", – сообщил он.

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