Киев и область накроет опасный туман – ГСЧС

По прогнозам синоптиков, 26 декабря в Украине пройдет дождь, а местами еще и мокрый снег.

На Киевщине прогнозируют туман І уровня опасности / фото УНИАН

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь«По прогнозам Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в ближайший час с удержанием утром 26 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

В целом же в четверг, 26 декабря, в Украине ожидается дождь, а местами еще и мокрый снег. Температура немного снизится, при этом минусовые значения будут только в нескольких областях и только ночью.

Ранее УНИАН сообщал, что, по прогнозам синоптиков, ближе к концу недели в Украине выпадет снег.