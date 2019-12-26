Киев и область накроет опасный туман – ГСЧС

11:41, 26 декабря 2019
15
0

По прогнозам синоптиков, 26 декабря в Украине пройдет дождь, а местами еще и мокрый снег.

На Киевщине прогнозируют туман І уровня опасности / фото УНИАН
На Киевщине прогнозируют туман І уровня опасности / фото УНИАН

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь«По прогнозам Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в ближайший час с удержанием утром 26 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

В целом же в четверг, 26 декабря, в Украине ожидается дождь, а местами еще и мокрый снег. Температура немного снизится, при этом минусовые значения будут только в нескольких областях и только ночью.

Ранее УНИАН сообщал, что, по прогнозам синоптиков, ближе к концу недели в Украине выпадет снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#синоптик#прогноз погоды
Читайте также
Дочь Кузьмы вышла замуж и показала новые фото со свадьбы Дочь Кузьмы вышла замуж и показала новые фото со свадьбы
Создан новый тип аккумуляторов для электромобилей без кобальта Создан новый тип аккумуляторов для электромобилей без кобальта
Кабмин предложил приравнять электронные сигареты к обычным табачным Кабмин предложил приравнять электронные сигареты к обычным табачным
Из-за парада завтра в Киеве перекроют улицу Владимирскую Из-за парада завтра в Киеве перекроют улицу Владимирскую
Сын Топалова и Тодоренко попал на обложку глянца (фото) Сын Топалова и Тодоренко попал на обложку глянца (фото)
Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год
Назван лучший нокаут года в боксе (видео) Назван лучший нокаут года в боксе (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
92 %
758 мм
2.1 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять