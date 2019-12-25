Ближе к концу недели в Украине выпадет снег – Укргидрометеоцентр

Синоптики прогнозируют похолодание.

26 декабря в северных и местами в центральных областях пройдет дождь / УНИАН

В ближайшие дни в Украине похолодает, а ближе к концу недели ожидается снег.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеоцентра.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолоданиеВ четверг, 26 декабря, будет облачно с прояснениями. Небольшой, в северных и местами в центральных областях умеренный дождь, в западных областях с мокрым снегом. В восточной части страны местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. В восточных областях, на Левобережье – юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем 2-7°С тепла (днем на крайнем юге до 10°С тепла), в западных от 4°С тепла до 1°С мороза.

В Карпатах небольшой снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра 17-22 м/с, метель. Температура ночью и днем 2-7°С мороза.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Умеренный дождь. Температура ночью и днем 4-6°С тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Читайте также Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый годВ пятницу, 27 декабря, будет облачно с прояснениями. В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях дождь с мокрым снегом, на остальной территории небольшой дождь. В восточной части страны местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях - юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей от 4°С тепла до 1°С мороза.

В Карпатах небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем 2-7°С мороза.

В Киеве облачно с прояснениями. Небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью и днем 1-3°С тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В субботу, 28 декабря, ожидается небольшой и умеренный снег, в восточной части с дождем.

Температура ночью и днем от 3°С тепла до 3°С мороза, на юге и востоке страны 0-5°С тепла.

В Карпатах снег. Температура ночью и днем 4-9°С мороза.

В Киеве умеренный снег. Температура ночью и днем 0-2°С мороза.

В воскресенье, 29 декабря, небольшой и умеренный снег.

Температура ночью и днем от 3°С тепла до 3°С мороза, в западных областях 0-5°С мороза.

В Карпатах снег. Температура ночью 8-13°С мороза, днем 4-9°С мороза. И в Киеве небольшой снег. Температура ночью и днем 0-2°С мороза.