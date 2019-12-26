Филиппины накрыл разрушительный тайфун: один человек погиб (видео)

Десятки тысяч людей оказались без крыши над головой.

Стихия нанесла удар по Филиппинах прямо накануне праздника.

Сила ветра местами достигала 195 километров в час, говорится в сюжете ТСН.

Несколько поселков затопило, уже есть первая жертва. Десятки тысяч людей оказались без крыши над головой. Сотни домов буквально превратились в щепки.

Эвакуировать спасатели пока смогли меньше половины потерпевших. Остальным пришлось ночевать под открытым небом на мокрых матрасах. Нет и света из-за порванных линии электропередач.

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За этот месяц это уже второй мощный тайфун. В начале месяца из-за тайфуна "Каммури" до более безопасных районов вывезли более 200 тысяч человек. Самый мощный удар стихии пришелся на центральный и южный регион. Порывы ветра достигают 240 км за час, а штормовые волны вздымаются на три метра. Ураган повалил немало деревьев и разбил дома.