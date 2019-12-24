Погода на католическое Рождество: в Украине пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 24 декабря 2019
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Дожди пройдут по всей стране.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 декабря в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до +5°, днем до +11°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +5°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +4°, днем до +7°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 25 декабря - Спиридона Солнцеворота. С этого дня солнце поворачивает на лето, а зима - на холод. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; если темная - зима теплая, а лето пасмурное. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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