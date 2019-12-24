Погода на католическое Рождество: в Украине пройдут дожди (видеопрогноз)
Дожди пройдут по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 декабря в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до +5°, днем до +11°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +5°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +4°, днем до +7°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, 25 декабря - Спиридона Солнцеворота. С этого дня солнце поворачивает на лето, а зима - на холод. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; если темная - зима теплая, а лето пасмурное.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+9°... +5°
- Днепр+8°... +5°
- Донецк+6°... +1°
- Житомир+8°... +5°
- Запорожье+9°... +5°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+8°... +5°
- Кировоград+8°... +5°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+10°... +6°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+9°... +3°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+15°... +6°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+7°... +2°
- Харьков+6°... +2°
- Херсон+11°... +5°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+6°... +2°