Погода на католическое Рождество: в Украине пройдут дожди (видеопрогноз)

Дожди пройдут по всей стране.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 декабря в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.

Читайте также В Карпатах объявили штормовое предупреждение на 24 декабря

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до +5°, днем до +11°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +5°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +4°, днем до +7°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 25 декабря - Спиридона Солнцеворота. С этого дня солнце поворачивает на лето, а зима - на холод. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; если темная - зима теплая, а лето пасмурное.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.