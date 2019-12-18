В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°

08:30, 18 декабря 2019
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 декабря, в Киеве без осадков, температура до +13°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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