В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 декабря, в Киеве без осадков, температура до +13°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков.
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- Винница+15°... +3°
- Днепр+7°... +2°
- Донецк+7°... +4°
- Житомир+13°... +3°
- Запорожье+8°... +2°
- Ивано-Франковск+15°... +1°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+9°... +5°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +4°
- Николаев+10°... +2°
- Одесса+12°... +2°
- Полтава+5°... +3°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+4°... +3°
- Тернополь+13°... +2°
- Харьков+5°... +3°
- Херсон+13°... +2°
- Хмельницкий+14°... +2°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+14°... +1°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-4 °
Влажность:42 %
Давление:752 мм
Ветер: 7.9 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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