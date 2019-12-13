Погода на выходные: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
На выходных в Украине будет тепло и пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, 0°...+6°.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях и Приазовье
Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +6°. В воскресенье переменная облачность, +3°…+9°.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +7°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +3°...+4°. В воскресенье до +6°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +7°, днем +11°. В воскресенье +3°...+11°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +1°, днем +2°. В воскресенье 0°...+4°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу ожидаются осадки, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье ливень, температура воздуха -2°...+6°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +3°...+12°. В воскресенье +1°...+11°, ливень.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье температура до +5°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +2°. В воскресенье 0°...+6°, пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье переменная облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, ночью +6°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до +10°, солнечно.
В Сваляве завтра без осадков, +8°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +1°…+5°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+1°... -2°
- Днепр0°... -1°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -1°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+4°... +2°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+5°... +3°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+3°... +2°
- Симферополь+8°... +5°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+4°... +1°