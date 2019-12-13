Погода на выходные: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на юге.

На выходных в Украине пройдут дожди / фото УНИАН

На выходных в Украине будет тепло и пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, 0°...+6°.

Читайте также Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях и Приазовье

Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +6°. В воскресенье переменная облачность, +3°…+9°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +7°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +3°...+4°. В воскресенье до +6°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +7°, днем +11°. В воскресенье +3°...+11°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +1°, днем +2°. В воскресенье 0°...+4°, пройдет дождь.

Прогноз на 14 декабря / УНИАН

Прогноз на 15 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу ожидаются осадки, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье ливень, температура воздуха -2°...+6°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +3°...+12°. В воскресенье +1°...+11°, ливень.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье температура до +5°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +2°. В воскресенье 0°...+6°, пасмурно.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье переменная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, ночью +6°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до +10°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, +8°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +1°…+5°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.