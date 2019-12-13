Север Исландии завалило снегом

Из-за непогоды возникли серьезные проблемы с электро- и водоснабжением.

Север Исландии замело снегом / www.facebook.com/ruvnordurland

10 декабря на севере Исландии прошел сильный снегопад, при котором скорость ветра достигала 137 км/ч.

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В некоторых населенных пунктах одноэтажные дома замело буквально по крыши. Многие здания были повреждены, передает Stormnews со ссылкой на телеканал RÚV.

Из-за непогоды возникли серьезные проблемы с электро- и водоснабжением. Здания не отапливаются, невозможно приготовить еду. За пределами населенных пунктов были закрыты практически все дороги.

Напомним, в штате Чиуауа на севере Мексики сильно похолодало. В горной местности прошли снегопады.