Север Исландии завалило снегом
Из-за непогоды возникли серьезные проблемы с электро- и водоснабжением.
10 декабря на севере Исландии прошел сильный снегопад, при котором скорость ветра достигала 137 км/ч.
В Айове из-за непогоды на трассе столкнулись более 50 автомобилей (видео)
В некоторых населенных пунктах одноэтажные дома замело буквально по крыши. Многие здания были повреждены, передает Stormnews со ссылкой на телеканал RÚV.
Из-за непогоды возникли серьезные проблемы с электро- и водоснабжением. Здания не отапливаются, невозможно приготовить еду. За пределами населенных пунктов были закрыты практически все дороги.
Напомним, в штате Чиуауа на севере Мексики сильно похолодало. В горной местности прошли снегопады.
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