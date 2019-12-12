В Украину идет потепление - синоптик

Завтра температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла.

С 15 декабря в Украине потеплеет / УНИАН

С 15-16 декабря в Украине ожидается потепление.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра, 13 декабря, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается +5...+ 10 градусов. В Киеве максимальная дневная температура воздуха будет в пределах 0 ..+1 градусов.

По прогнозу Диденко, осадков в Украине станет больше в субботу-воскресенье, а с 15-16 декабря начнет теплеть.

Напомним, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.