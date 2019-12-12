Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет пасмурно и без осадков (карта)
На юге температура до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +11°.
На западе Украины пасмурно. Температура ночью до -2°, днем до +5°.
В северных областях солнечно. Температура ночью до 0°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 12 декабря - Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) - быть декабрю ясным, снег на Парамона - быть метелям в день Николая. Если вода на реке тихая - на ровную зиму, шумноватая - на метели.
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- Винница+4°... -1°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -1°
- Киев+4°... -1°
- Кировоград+3°... -1°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+5°... +1°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+5°... +1°