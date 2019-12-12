Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет пасмурно и без осадков (карта)

08:00, 12 декабря 2019
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На юге температура до +11°.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +11°.

На западе Украины пасмурно. Температура ночью до -2°, днем до +5°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до 0°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°.

Прогноз на 12 декабря / УНИАН
Прогноз на 12 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 декабря - Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) - быть декабрю ясным, снег на Парамона - быть метелям в день Николая. Если вода на реке тихая - на ровную зиму, шумноватая - на метели. 

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Теги: #погода
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