Синоптики предупреждают о тумане в Украине 12 декабря
Видимость ухудшится до 200-500 м.
Утром 12 декабря во многих регионах Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Утром 12 декабря на Левобережье туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+5°... +1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... 0°
- Киев+4°... -1°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+4°... +1°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+4°... 0°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-6 °
Влажность:60 %
Давление:769 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей