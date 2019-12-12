Синоптики предупреждают о тумане в Украине 12 декабря

Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS

Утром 12 декабря во многих регионах Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Утром 12 декабря на Левобережье туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.