Синоптики предупреждают о тумане в Украине 12 декабря

09:49, 12 декабря 2019
21
0

Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Утром 12 декабря во многих регионах Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Утром 12 декабря на Левобережье туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#туман
Читайте также
Степаненко высказалась о свадьбе Петросяна с молодой любовницей Степаненко высказалась о свадьбе Петросяна с молодой любовницей
Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
Пять знаков Зодиака ждут перемены в 2020 году - астрологи Пять знаков Зодиака ждут перемены в 2020 году - астрологи
Студия Disney опубликовала первый трейлер киноадаптации "Мулан" (видео) Студия Disney опубликовала первый трейлер киноадаптации "Мулан" (видео)
Гороскоп на 6 декабря: гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака Гороскоп на 6 декабря: гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 7 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 7 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
День ангела Екатерины: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках День ангела Екатерины: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
60 %
769 мм
2.9 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять