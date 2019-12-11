Синоптики предупредили о тумане в Украине 12 декабря

15:28, 11 декабря 2019
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Ночью и утром 12 декабря во многих регионах Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдет небольшой снег (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 12 декабря на Левобережье туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно.

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Теги: #погода#туман
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