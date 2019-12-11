Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество

12:59, 11 декабря 2019
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Снега на Новый год не ожидается.

Народный синоптик прогнозирует, что на Новый год будет холодно / УНИАН
Народный синоптик прогнозирует, что на Новый год будет холодно / УНИАН

В конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно.

В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдет небольшой снег (карта)

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает fakty.com.ua

По его прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 градусов ночью.

На православное Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

Ранее сообщалось, что погода на Новый год и Рождество в Украине будет теплой, снега синоптики не обещают.

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Теги: #снег#погода
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