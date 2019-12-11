Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество
Снега на Новый год не ожидается.
В конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно.
В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдет небольшой снег (карта)
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает fakty.com.ua.
По его прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 градусов ночью.
На православное Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.
Ранее сообщалось, что погода на Новый год и Рождество в Украине будет теплой, снега синоптики не обещают.
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