Синоптики предупредили о тумане в Украине 11 декабря
Видимость ухудшится до 200-500 м.
В первой половине дня 11 декабря в большинстве регионов Украины ожидается туман.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В первой половине дня 11 декабря на большей части страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.
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