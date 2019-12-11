Синоптики предупредили о тумане в Украине 11 декабря

09:51, 11 декабря 2019
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В первой половине дня 11 декабря в большинстве регионов Украины ожидается туман.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В первой половине дня 11 декабря на большей части страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.

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Теги: #погода#туман
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