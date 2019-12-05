В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,9

09:48, 5 декабря 2019
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Информации о человеческих жертвах не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 5 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 46 человек

Эпицентр землетрясения имел координаты 41,73 градуса северной широты и 81,65 градуса восточной долготы. Очаг подземного толчка залегал на глубине 15 км, передает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Сильные подземные колебания ощущались в городе Аксу, административном центре одноименного округа, информации о человеческих жертвах пока не поступало.

Эпицентр землетрясения находится в 540 км от города Урумчи, административного центра Синьцзян-Уйгурского АР.

Отмечается, что был запущен механизм экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, спасатели также отправлены в пострадавшие от землетрясения зоны.

Напомним, вечером 3 декабря в районе села Станиславчик Бродовского района Львовской области между городами Радехов и Броды произошло землетрясение.

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Теги: #землетрясение#Китай
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