Во Львовской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло в районе села Станиславчик.

В Украине произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Вечером 3 декабря в районе села Станиславчик Бродовского района Львовской области между городами Радехов и Броды произошло землетрясение.

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Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Сообщение о землетрясении поступило в 01:15 от дежурного по сейсмостанции "Львов". Толчки произошли 3 декабря в 23:25:48 по киевскому времени (в 21:25:48 по Гринвичу).

По данным обработки сети сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины, координаты эпицентра следующие: широта 50.24 градусов, долгота 24.98 градусов.

"Магнитуда по длине записи МD = 2.2, класс K = 8.0", - говорится в сообщении.

По шкале интенсивности MSK-64, это было неощутимое землетрясение (0-2 балла). Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

В Департаменте отмечают, что из населенных пунктов информация о землетрясении не поступало.

Напомним, число жертв мощного землетрясения, которое произошло 26 ноября в Албании возросло до 46 человек.