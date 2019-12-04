Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)

08:05, 4 декабря 2019
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Холодная погода ожидается по всей стране.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН
В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Украине будет холодно и почти без осадков.

Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -7°, днем до +1°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +3°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -1°, днем до +1°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +1°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день - зима будет суровой.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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