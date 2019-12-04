Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)
Холодная погода ожидается по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Украине будет холодно и почти без осадков.
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -7°, днем до +1°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +3°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -1°, днем до +1°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день - зима будет суровой.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница-1°... -4°
- Днепр-2°... -8°
- Донецк-1°... -8°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+2°... -7°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск-1°... -7°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса0°... -4°
- Полтава-3°... -5°
- Ровно0°... -4°
- Симферополь+1°... -7°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницкий-1°... -5°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+5°... -6°