Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)

Холодная погода ожидается по всей стране.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Украине будет холодно и почти без осадков.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -7°, днем до +1°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +3°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -1°, днем до +1°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +1°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день - зима будет суровой.

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