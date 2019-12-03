Жертвами ливней на юго-востоке Франции стали пять человек
В ходе поисковой операции был обнаружен разбившийся спасательный вертолет.
В результате наводнений, вызванных проливными дождями, во Франции погибли пять человек.
США пострадали от снегопадов и ливней
В департаменте Вар жертвами стихии стали два человека, передает Stormnews со ссылкой на RFI.
Во Фрежюсе погиб владелец конюшни, пытавшийся спасти своих лошадей. А в местечке Сен-Поль-ан-Форе паводком смыло машину пастуха, который пытался добраться до пастбища и погиб в поисках брода через реку
К северу от Марселя в ходе поисковой операции был обнаружен разбившийся спасательный вертолет, который исчез с радаров на пути в пострадавшие от наводнений районы департамента Вар. Все члены экипажа вертолета пилот, механик и пожарный-спасатель - погибли.
Напомним, город Масатлан в мексиканском штате Синалоа пострадал от мощного дождя, который не прекращался 7 часов.
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