Дождь со снегом: синоптики рассказали, какой погода будет сегодня (карта)
В Киеве в субботу днем пройдет мокрый снег. Температура воздуха – +1, +3 днем и ночью.
В субботу, 30 ноября, во всех регионах Украины ожидаются осадки и умеренная температура воздуха.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Так, на севере и западе днем возможен мокрый снег, а ночью – снег с дождем. Температура будет колебаться от +1 до +5 днем и от +2 до +4 ночью (на Закарпатье – до +6).
Мокрый снег сегодня может побеспокоить и жителей Черниговщины и Сумщины.
В то же время в восточном и южном регионах Украины прогнозируют дожди с +4, +6 тепла днем и +3, +6 ночью.
В Киеве в субботу днем пройдет мокрый снег. Температура воздуха – +1, +3 днем и ночью.
Как сообщал УНИАН, 2 и 3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег. Синоптики предупреждают об образовании снежного покрова высотой до 20 см.
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