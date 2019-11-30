Дождь со снегом: синоптики рассказали, какой погода будет сегодня (карта)

В Киеве в субботу днем пройдет мокрый снег. Температура воздуха – +1, +3 днем и ночью.

Мокрый снег сегодня может побеспокоить и жителей Черниговщины и Сумщины / Фото УНИАН

В субботу, 30 ноября, во всех регионах Украины ожидаются осадки и умеренная температура воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, на севере и западе днем возможен мокрый снег, а ночью – снег с дождем. Температура будет колебаться от +1 до +5 днем и от +2 до +4 ночью (на Закарпатье – до +6).

Мокрый снег сегодня может побеспокоить и жителей Черниговщины и Сумщины.

В то же время в восточном и южном регионах Украины прогнозируют дожди с +4, +6 тепла днем и +3, +6 ночью.

В Киеве в субботу днем пройдет мокрый снег. Температура воздуха – +1, +3 днем и ночью.

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Как сообщал УНИАН, 2 и 3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег. Синоптики предупреждают об образовании снежного покрова высотой до 20 см.