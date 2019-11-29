В Украине с понедельника выпадет до 20 см снега
По прогнозам синоптиков, уже с понедельника в Украине будет снежно.
2 и 3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег. Синоптики предупреждают об образовании снежного покрова высотой до 20 см.
Синоптики предупреждают о сильным дождях и тумане в Украине
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
"Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительный снег - образование снежного покрова высотой 10-20 см", - говорится в сообщении.
На дорогах страны, кроме юга, гололедица.
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди, в горах - снег.
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