В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +5°

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 ноября, в Киеве пройдет дождь, темепратура до +5°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер переменный до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Украине будет тепло и пройдут дожди.

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