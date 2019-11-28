В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +5°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 ноября, в Киеве пройдет дождь, темепратура до +5°.
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на декабрь
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер переменный до 4,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 15:59.
Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Украине будет тепло и пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+4°... +1°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск+6°... +2°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+8°... +7°
- Одесса+10°... +8°
- Полтава+3°... +1°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+9°... +5°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+6°... +5°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы+2°... +1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+6°... +3°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:59 %
Давление:749 мм
Ветер: 10.2 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:06
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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