В Киеве завтра температура до +3°, без осадков

17:00, 27 ноября 2019
1
0

В столице завтра немного потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября в Киеве без осадков, темепратура до +3°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный до 4,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:30, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 ноября, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Под Херсоном откопали тело убитого 23-летнего мужчины, которого искали с 11 ноября Под Херсоном откопали тело убитого 23-летнего мужчины, которого искали с 11 ноября
Гороскоп на 25 ноября 2019: астрологи рассказали, кого сегодня ждет удачный день, а кому – не повезет Гороскоп на 25 ноября 2019: астрологи рассказали, кого сегодня ждет удачный день, а кому – не повезет
Три знака Зодиака скоро ждут серьезные любовные потрясения - прогноз астрологов Три знака Зодиака скоро ждут серьезные любовные потрясения - прогноз астрологов
Гороскоп на 21 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 21 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Лорак случайно «засветила» интимную татуировку (фото) Лорак случайно «засветила» интимную татуировку (фото)
В МИД РФ прокомментировали украденные унитазы с захваченных украинских кораблей В МИД РФ прокомментировали украденные унитазы с захваченных украинских кораблей
Во Франции нашли подземный склеп с останками возрастом 3,5 тысячи лет Во Франции нашли подземный склеп с останками возрастом 3,5 тысячи лет
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
64 %
754 мм
8.2 м/с
66 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять