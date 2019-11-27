В Киеве завтра температура до +3°, без осадков
В столице завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября в Киеве без осадков, темепратура до +3°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный до 4,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:30, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 ноября, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -5°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+3°... +2°
- Житомир+2°... -5°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+8°... +3°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+6°... +1°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+5 °
Влажность:64 %
Давление:754 мм
Ветер: 8.2 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:07:05
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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