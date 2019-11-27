В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°
Вечером в столице до -3°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 ноября, в Киеве без осадков, темепратура до +1°.
Снега не будет: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер переменный до 1,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:28, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -5°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+3°... 0°
- Житомир+2°... -5°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+1°... -3°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы+7°... +1°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+4 °
Влажность:62 %
Давление:753 мм
Ветер: 8.4 м/с
Вероятность осадков:55 %
Восход:07:05
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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