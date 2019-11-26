Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до 0°

Вечером в столице до -2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 ноября в Киеве без осадков, темепратура до 0°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер переменный, до 7,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:01.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.

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