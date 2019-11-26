Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до 0°

08:30, 26 ноября 2019
11
0

Вечером в столице до -2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 ноября в Киеве без осадков, темепратура до 0°.

Погода на завтра: в Украине холодно и без осадков (видеопрогноз)

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер переменный, до 7,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:01.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Настя Каменских показала шикарное тело в дерзком мини (фото) Настя Каменских показала шикарное тело в дерзком мини (фото)
Танцы со звездами 2019: кто стал победителем финала (видео) Танцы со звездами 2019: кто стал победителем финала (видео)
Три знака Зодиака скоро ждут серьезные любовные потрясения - прогноз астрологов Три знака Зодиака скоро ждут серьезные любовные потрясения - прогноз астрологов
Названа самая опасная закуска к водке Названа самая опасная закуска к водке
Тимошенко вернула "революционную" прическу-косу (фото) Тимошенко вернула "революционную" прическу-косу (фото)
Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака: кому звезды сегодня сулят опасность Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака: кому звезды сегодня сулят опасность
Бекхэм похвастался случайной встречей с Эмилией Кларк (фото) Бекхэм похвастался случайной встречей с Эмилией Кларк (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
76 %
752 мм
2.5 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять