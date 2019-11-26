Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до 0°
Вечером в столице до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 ноября в Киеве без осадков, темепратура до 0°.
Погода на завтра: в Украине холодно и без осадков (видеопрогноз)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер переменный, до 7,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:01.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... -1°
- Киев-1°... -5°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -8°
- Черновцы+5°... 0°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+4 °
Влажность:76 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:04
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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