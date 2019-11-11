Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

На юге температура до +21°.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 11 ноября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.

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На востоке практически без осадков, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура до +12°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +13°. В центре также ожидаются осадки, температура до +15°.

Прогноз на 11 ноября / УНИАН

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