Пожар в Голливуде: студию Warner Bros эвакуировали из-за огня
К борьбе с огнем привлечены более 230 пожарных, пять вертолетов и два самолета.
Пожарные Лос-Анджелеса (штат Калифорния) сдерживают масштабный пожар в районе киностудии Warner Bros. Хотя власти не давали формального распоряжения об эвакуации, персонал студии эвакуирован.
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Как сообщает Los Ahgeles Times, к борьбе с огнем привлечены более 230 пожарных, пять вертолетов и два самолета.
Отмечается, что накануне вечером ветер был минимальным, и угрозы повреждения огнем зданий не было.
Один пожарный получил в борьбе с огнем травмы конечностей и был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает. Информации о других пострадавших не поступало.
Причина пожара не установлена. Горит, в основном, растительность.
31 октября сообщалось, что в американском штате Калифорния бушуют лесные пожары.
В округе Вентура огонь охватил 500 гектаров леса в непосредственной близости от Президентской библиотеки Рональда Рейгана. Фонд включает 60 млн страниц архивных документов, более 1,5 млн фотографий.
Огонь повредил более сотни жилых зданий в винодельческом округе Сонома и на западе Лос-Анджелеса.
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