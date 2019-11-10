Пожар в Голливуде: студию Warner Bros эвакуировали из-за огня

10:11, 10 ноября 2019
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К борьбе с огнем привлечены более 230 пожарных, пять вертолетов и два самолета.

В Калифорнии все еще бушуют пожары / REUTERS
В Калифорнии все еще бушуют пожары / REUTERS

Пожарные Лос-Анджелеса (штат Калифорния) сдерживают масштабный пожар в районе киностудии Warner Bros. Хотя власти не давали формального распоряжения об эвакуации, персонал студии эвакуирован.

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Как сообщает Los Ahgeles Times, к борьбе с огнем привлечены более 230 пожарных, пять вертолетов и два самолета.

Отмечается, что накануне вечером ветер был минимальным, и угрозы повреждения огнем зданий не было.

Один пожарный получил в борьбе с огнем травмы конечностей и был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает. Информации о других пострадавших не поступало.

Причина пожара не установлена. Горит, в основном, растительность.

31 октября сообщалось, что в американском штате Калифорния бушуют лесные пожары.

В округе Вентура огонь охватил 500 гектаров леса в непосредственной близости от Президентской библиотеки Рональда Рейгана. Фонд включает 60 млн страниц архивных документов, более 1,5 млн фотографий.

Огонь повредил более сотни жилых зданий в винодельческом округе Сонома и на западе Лос-Анджелеса.

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Теги: #пожар#Калифорния
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