В Новой Зеландии бушует лесной пожар
Сведений о жертвах пока нет.
В сосновом лесу на острове Южный в Новой Зеландии утром 8 ноября вспыхнул мощный пожар.
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Огонь уже охватил 10 га соснового леса, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Для тушения огня задействованы два вертолета, к горящему лесу направляются также наземные пожарные расчеты.
Городской совет Данидина закрыл заповедник в данном районе и предостерег жителей от приближения к месту бедствия. Сведений о жертвах пока нет.
Напомним, в американском штате Калифорния продолжают бушевать лесные пожары.
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