В Новой Зеландии бушует лесной пожар

10:58, 8 ноября 2019
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Сведений о жертвах пока нет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В сосновом лесу на острове Южный в Новой Зеландии утром 8 ноября вспыхнул мощный пожар. 

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Огонь уже охватил 10 га соснового леса, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Для тушения огня задействованы два вертолета, к горящему лесу направляются также наземные пожарные расчеты.

Городской совет Данидина закрыл заповедник в данном районе и предостерег жителей от приближения к месту бедствия. Сведений о жертвах пока нет.

Напомним, в американском штате Калифорния продолжают бушевать лесные пожары.

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Теги: #Новая Зеландия#лесной пожар
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