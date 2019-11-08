В Новой Зеландии бушует лесной пожар

Сведений о жертвах пока нет.

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В сосновом лесу на острове Южный в Новой Зеландии утром 8 ноября вспыхнул мощный пожар.

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Огонь уже охватил 10 га соснового леса, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Для тушения огня задействованы два вертолета, к горящему лесу направляются также наземные пожарные расчеты.

Городской совет Данидина закрыл заповедник в данном районе и предостерег жителей от приближения к месту бедствия. Сведений о жертвах пока нет.

Напомним, в американском штате Калифорния продолжают бушевать лесные пожары.