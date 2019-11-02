Мороз и порывы ветра: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 2 ноября
В среднем, столбик термометра будет держаться отметок +6, +8 днем и -2, -5 ночью.
В субботу, 2 ноября, почти во всех областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями и ночные заморозки.
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 ноября
Так, облачная погода с прояснениями 2 ноября ждет жителей Севера, Юга, Востока и Центра. Тогда как западный регион в субботу накроют дожди.
В среднем, столбик термометра будет держаться отметок +6, +8 днем и -2, -5 ночью. В Донецкой и Луганской областях значительно похолодает – до -10 ночью.
В Киеве погода в субботу будет облачной до +6, +8 тепла днем и -1, -3 ночью.
Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра в субботу на Правобережье – 15-20 м/с с желтым уровнем опасности.
Как сообщал УНИАН, в чикагских (США) аэропортах О'хара и Мидуэй - из-за снегопада отменили более 200 рейсов.
- Винница+8°... +4°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+6°... -7°
- Житомир+8°... +4°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+8°... +5°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+6°... -6°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+11°... +4°
- Одесса+12°... +8°
- Полтава+7°... -1°
- Ровно+5°... +3°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+7°... -2°
- Тернополь+5°... +2°
- Харьков+7°... -3°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+8°... +4°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+9°... +5°