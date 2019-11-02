Мороз и порывы ветра: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 2 ноября

10:15, 2 ноября 2019
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В среднем, столбик термометра будет держаться отметок +6, +8 днем и -2, -5 ночью.

В Киеве погода в субботу будет облачной до +6, +8 тепла днем и -1, -3 ночью / tvc.ru
В Киеве погода в субботу будет облачной до +6, +8 тепла днем и -1, -3 ночью / tvc.ru

В субботу, 2 ноября, почти во всех областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями и ночные заморозки.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 ноября

Так, облачная погода с прояснениями 2 ноября ждет жителей Севера, Юга, Востока и Центра. Тогда как западный регион в субботу накроют дожди.

В среднем, столбик термометра будет держаться отметок +6, +8 днем и -2, -5 ночью. В Донецкой и Луганской областях значительно похолодает – до -10 ночью.

В Киеве погода в субботу будет облачной до +6, +8 тепла днем и -1, -3 ночью.

Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра в субботу на Правобережье – 15-20 м/с с желтым уровнем опасности.

Как сообщал УНИАН, в чикагских (США) аэропортах О'хара и Мидуэй - из-за снегопада отменили более 200 рейсов.

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Теги: #непогода в Украине#заморозки в Украине#погода на выходных
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