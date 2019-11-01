Синоптики подвели итоги теплого и сухого октября в Киеве
Теплее всего было 14 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +24,3°.
Октябрь-2019 вошел в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Среднемесячная температура октября в Киеве составила +11,1°, что выше климатической нормы на 3,0°. Это позволило ему занять седьмую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.
Теплее всего было 14 октября, на третий день бабьего лета, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +24,3°. Во время нынешнего "бабьего лета" избит 4 температурных рекорда.
Холоднее всего было 31 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,3°.
Характерной особенностью октября было то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые в конце концов сократили бабье лето.
На проспекте Науки за месяц выпало всего 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.
Напомним, на выходных в Украине потеплеет, в западных и северных областях пройдут дожди.
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