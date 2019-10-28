В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Прохладнее всего будет на севере.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 28 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +19°.

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На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +12°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +11°. В центре без осадков, температура до +17°.

Прогноз на 28 октября / УНИАН

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