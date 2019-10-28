В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Прохладнее всего будет на севере.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 28 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +19°.
На следующей неделе в Украине возможны морозы и мокрый снег - синоптик
На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +12°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +11°. В центре без осадков, температура до +17°.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +2°
- Днепр+14°... +5°
- Донецк+12°... +6°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+13°... +6°
- Ивано-Франковск+13°... +2°
- Киев+10°... +3°
- Кировоград+14°... +3°
- Луганск+13°... +7°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+14°... +6°
- Полтава+13°... +4°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+14°... +3°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+16°... +5°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+14 °
Влажность:81 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:32
Закат18:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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